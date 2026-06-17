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Политика

Американист объяснил отказ Трампа здороваться с Зеленским на саммите G7

Политолог Блохин: Трамп не здоровался с Зеленским на G7, т.к. Киев не хочет мира 
Thibault Camus/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал настоящее отношение к Украине и Европе во время саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене, не поприветствовав украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.
 
«Эти  отношения [Трампа и Зеленского] не могут быть хорошими по умолчанию. Это показатель его отношения к Украине и отношения к Европе. Они [европейские лидеры] мешают реализовать его идеи, реализовать сделку по Украине, мешают объективно», — сказал аналитик.
 
Как указал Блохин, именно позиция Зеленского является сдерживающим фактором развития переговорного процесса по Украине. Это, отметил он, влияет на отношение Трампа к Зеленскому.
 
17 июня швейцарский портал Schweiz heute обратил внимание на то, что Трамп не поприветствовал президента Украины во время саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене.
 
По информации издания, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского на встречу лидеров стран «Большой семерки», рассчитывая, что после заключения рамочного соглашения США с Ираном появится возможность для налаживания контактов между Россией и Украиной. Утром во вторник Макрон сопровождал Зеленского на заседание глав государств G7.

Ранее экс-нардеп раскрыл план Украины «надавить» на Россию и США.

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