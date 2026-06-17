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Политика

«С террористами переговоры не ведут»: в ГД высказались об ударе ВСУ по автобусу с детьми

Депутат Колесник: удар по автобусу с детьми еще раз показал терроризм Киева
Мария Девахина/РИА Новости

Удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области показал в очередной раз терроризм Киева. С террористами переговоры не ведут. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
 
«Нам уже понятно, совершенно очевидно, что Украина — террористическое государство... [Украинцы] поняли, что не получается [на фронте]. Начали запугивание населения в том числе ударом по детям. Этим они показывают, что не остановятся ни перед чем, для них нет никаких границ», — сказал парламентарий.
 
Колесник напомнил, что с террористами переговоры не ведут. По его словам, «уже века этому правилу».
 
«Террористы подлежат уничтожению», — подчеркнул он.
 
Автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик, подвергся атаке беспилотника самолетного типа в Брянской области.
 
По его словам, атаку на автобус совершили военнослужащие ВСУ с использованием БПЛА самолетного типа. В момент происшествия в автобусе находилась гомельская детская футбольная команда, следовавшая на отдых в Геленджик.
 
Четверо детей ранены после атаки ВСУ на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии.

Ранее ВСУ атаковали мосты в Херсонской области.

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