На саммите G7 заметили «холодное отношение» Трампа к Зеленскому

Schweiz heute: Трамп не стал приветствовать Зеленского на саммите G7

Президент США Дональд Трамп не поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского во время саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене. На это обратил внимание швейцарский портал Schweiz heute.

По информации издания, президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил Зеленского на встречу лидеров стран «Большой семерки», рассчитывая, что после заключения рамочного соглашения США с Ираном появится возможность для налаживания контактов между Россией и Украиной. Утром во вторник Макрон сопровождал Зеленского на заседание глав государств G7.

Как пишет Schweiz heute, несмотря на непринужденную атмосферу в зале, Трамп не предпринял попытки даже поприветствовать Зеленского. Портал отметил, что «холодное отношение» американского президента к украинскому политику было заметно окружающим.

По данным издания, Макрон посадил Трампа по правую руку от себя, а Зеленского — по левую, однако, как утверждает портал, это не помогло изменить ситуацию.

Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня на французском курорте Эвиан-ле-Бен. Газета Politico сообщала, что Макрон ищет способы расположить к себе Трампа и не допустить его досрочного отъезда со встречи. В частности, после завершения саммита французский лидер намерен устроить для президента США торжественный прием в Версальском дворце.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.