Экс-нардеп раскрыл план Украины «надавить» на Россию и США

Украина намерена надавить на Россию и США на фоне парламентских выборов в двух странах, чтобы укрепить позицию Киева и Брюсселя в рамках переговорного процесса. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-нардеп Спиридон Килинкаров.



«Они считают, что у них появилось окно возможностей, они в медийном пространстве продвигают идею, что у Украины есть некое преимущество», — сказал бывший украинский парламентарий.



По словам Килинкарова, в преддверии парламентских выборов в России в сентябре 2026 года Украина планирует «максимально активизироваться», чтобы дестабилизировать ситуацию внутри РФ. Это означает увеличение количества ракетно-дроновых атак по территории страны, считает политик.



«Поэтому они считают, что в период, когда в России есть политический процесс, выборы, когда в Америке намечается избирательная кампания (промежуточные выборы в конгресс. — «Газета.Ru»), — это лучший период для давления как на Соединенные Штаты Америки, так и на Россию с целью принудить их принять ту позицию, с которой европейцы хотят выйти на переговорный процесс», — указал он.



До этого юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что России не стоит полагаться только на президента США Дональда Трампа в рамках урегулирования украинского кризиса на фоне заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что американский лидер теперь разделяет позицию Европы по Украине.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.