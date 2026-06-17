В России призвали не надеяться на Трампа в решении конфликта на Украине

России не стоит полагаться только на президента США Дональда Трампа в рамках урегулирования украинского кризиса на фоне заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что американский лидер теперь разделяет позицию Европы по Украине. Москве необходимо продолжать отстаивать свои интересы в этом вопросе. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин.



«Почему мы должны уповать только на Трампа в попытке урегулировать этот кризис? Мы сами не способны провести соответствующие контакты, переговоры, встречи, сами их организовать для того, чтобы прийти к какому-то мирному знаменателю?» — подчеркнул политолог.



По словам Топорнина, при таком непостоянстве Трампа рассчитывать на «какие-то серьезные достижения не приходится» в вопросе решения ситуации на Украине.



Мерц заявил, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине.



По его словам, все лидеры «Большой семерки» согласились с необходимостью увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию ради переговоров.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.