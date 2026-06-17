Глава парламента Крыма предложил подать в суд на Украину за блокаду полуострова

Блокада Крыма со стороны Украины должна стать предметом международного судебного разбирательства. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, ущерб от блокады исчисляется триллионами рублей.

«Этот вопрос должен стать предметом для разбирательства в международных судах. В этом направлении, мне кажется, еще работа предстоит», — указал Константинов.

Он подчеркнул, что благодаря этим процессам весь мир узнает неудобную для Украины правду о попытках устроить геноцид на полуострове.

Накануне стало известно, что РФ одержала победу над Украиной в Постоянной палате третейского суда (ППТС), находящейся в Гааге. Дело касалось прав на прибрежные зоны Черного моря, которые прилегают к Крыму, а также Керченский пролив и Азовское море. Эта информация была опубликована пресс-службой МИД России.

Также сообщалось, что суд отказал Украине в ее требовании о демонтаже Крымского моста.

Судебный процесс проводился в рамках Приложения VII к Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году. Арбитражный состав был сформирован из пяти независимых судей, представляющих Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Южную Корею.

Ранее суд отказал Киеву в репарациях от РФ за использование ресурсов Крыма.