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Политика

Россия победила Украину в суде в Гааге в деле по Крыму

МИД России объявил о победе над Украиной в Гааге по делу о водах у Крыма
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Российская Федерация одержала победу над Украиной в Постоянной палате третейского суда (ППТС), расположенной в Гааге. Дело касалось прав на прибрежные зоны Черного моря, прилегающие к Крыму, а также Керченский пролив и Азовское море. Эта информация была опубликована пресс-службой МИД России.

В заявлении говорится, что попытки Киева оспорить российский суверенитет над Крымским полуостровом и его морскими акваториями потерпели неудачу.

«Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что суд отказал Украине в ее требовании о демонтаже Крымского моста.

Судебный процесс проводился в рамках Приложения VII к Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году. Арбитражный состав был сформирован из пяти независимых судей, представляющих Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Южную Корею.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала исход разбирательства, отметив: «нам обещали «Гаагу» – и мы ее получили».

Ранее суд отказал Киеву в репарациях от РФ за использование ресурсов Крыма.

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