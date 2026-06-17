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Политика

В России объяснили, чем обернется потеря Константиновки для ВСУ

Политолог Перенджиев: взятие Константиновки серьезно ослабит логистику ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Взятие Константиновки серьезно ослабит логистику ВСУ в Дружковке, Славянске и Краматорске. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Александр Перенджиев.

По его словам, Константиновка – это узел, который даст ВС РФ преимущество в выстраивании собственной логистики. Кроме того, взятие населенного пункта создаст сложности для ВСУ в использовании беспилотников, указал политолог.

Эксперт указал, что все системы украинских военных, «связанные с инфраструктурой для нанесения ударов, в Константиновске». У ВСУ же возникают проблемы, констатировал он.

«С освобождением Константиновки у них будет еще больше проблем. Я даже не скажу, что они быстро их решат, потому что именно в Константиновке была одна из крупных локационных систем ВСУ», — сказал Перенджиев.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что взятие Славянска и Краматорска армией России станет ударом для экономики Украины. По его словам, «потеря Славянска и Краматорска заставит руководителей украинской фашистской власти приступить к поиску мирных решений для урегулирования конфликта».

Ранее в США допустили, что Украина запросит перемирие в ближайшее время.

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