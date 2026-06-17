На подлете к Москве сбили 10 беспилотников

Мэр Москвы сообщил об уничтожении 10 беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 летевших на российскую столицу беспилотников. Об этом на своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны уничтожили за сутки 491 украинский беспилотник самолетного типа, 12 управляемых авиационных бомби две крылатые ракеты «Фламинго».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионом почти 90 беспилотных летательных аппаратов. По информации мэра столицы, из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме оценили необходимость усиления защиты Москвы после атаки на НПЗ.