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Политика

В МИД России заявили о готовности ЕАЭС в сжатые сроки принять Узбекистан

Панкин: ЕАЭС готов как можно быстрее принять Узбекистан в свои ряды
Павел Лисицын/РИА Новости

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов как можно быстрее рассмотреть полноценное членство Узбекистана в организации. Об заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил газете «Известия».

По словам дипломата, если Ташкент направит заявку о вступлении в ЕАЭС, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки. Панкин пояснил, что для присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу должны созреть условия. Узбекские власти сами взвешивают все «за» и «против», в том числе экономическую целесообразность. Поэтому вступление Ташкента в организацию не является автоматическим шагом.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что Узбекистан уже получил необходимые экономические преференции, став наблюдателем при ЕАЭС. Это прежде всего дает доступ к зоне свободной торговли, которая позволяет продавать и покупать товары на рынке союза без пошлин и налогов. В остальном Ташкент стремится сохранить максимальную свободу маневра, развивая связи с РФ, КНР, Турцией, государствами Персидского залива и странами Запада. Подобная многовекторность позволяет Узбекистану получать преимущества сразу от нескольких партнеров, не связывая себя жесткими обязательствами.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все государства — участники Евразийского экономического союза поддерживают интерес Узбекистана к вступлению в организацию.

Ранее Путин назвал преимущества сотрудничества в рамках ЕАЭС.

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