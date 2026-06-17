Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Вице-президент США оценил уровень подготовки нападения на турнир UFC в Белом доме

Вэнс счел предотвращенную атаку на турнир UFC в Белом доме плохо подготовленной
Alex Brandon/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News назвал предотвращенную атаку на турнир UFC в Белом доме плохо подготовленной.

«Оказывается, заговор был не таким уж проработанным. Они даже не находились в городе и не имели четкого плана», — уточнил политик.

При этом, по словам американского вице-президента, политическая риторика и насилие в США вышли из-под контроля.

16 июня телеканал ABC News сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) пресекло атаку дронов со взрывчаткой на турнир UFC в Белом доме. По этому делу были задержаны пять человек, 23 человека были идентифицированы как их соучастники.

Утверждается, что подозреваемые планировали атаковать близлежащие к Белому дому здания беспилотными летательными аппаратами со взрывчаткой, что должно было бы вызвать массовую эвакуацию. Выбегающих людей, по планам злоумышленников, должны были атаковать снайперы.

Ранее Трамп прокомментировал подготовку теракта в Белом доме.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!