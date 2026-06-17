Вице-президент США оценил уровень подготовки нападения на турнир UFC в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News назвал предотвращенную атаку на турнир UFC в Белом доме плохо подготовленной.

«Оказывается, заговор был не таким уж проработанным. Они даже не находились в городе и не имели четкого плана», — уточнил политик.

При этом, по словам американского вице-президента, политическая риторика и насилие в США вышли из-под контроля.

16 июня телеканал ABC News сообщил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) пресекло атаку дронов со взрывчаткой на турнир UFC в Белом доме. По этому делу были задержаны пять человек, 23 человека были идентифицированы как их соучастники.

Утверждается, что подозреваемые планировали атаковать близлежащие к Белому дому здания беспилотными летательными аппаратами со взрывчаткой, что должно было бы вызвать массовую эвакуацию. Выбегающих людей, по планам злоумышленников, должны были атаковать снайперы.

Ранее Трамп прокомментировал подготовку теракта в Белом доме.