Трамп прокомментировал подготовку теракта в Белом доме

Трамп заявил, что не слышал о подготовке теракта в Белом доме

Президент США заявил, что пока не слышал о подготовке теракта в Белом доме. Запись выступления опубликована на YouTube-канале администрации американского лидера.

«Я не слышал об этом», — отметил Трамп.

По его словам, единственное, что он наблюдал в тот момент, был бой между бойцами UFC.

Трамп добавил, что это был хороший бой.

До этого сообщалось, что ФБР пресекло атаку дронов со взрывчаткой на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Белом доме.

По этому делу были задержаны пять человек, 23 человека были идентифицированы как их соучастники. Утверждается, что подозреваемые планировали атаковать близлежащие к Белому дому здания беспилотными летательными аппаратами со взрывчаткой, что должно было бы вызвать массовую эвакуацию. Выбегающих людей, по планам злоумышленников, должны были атаковать снайперы.

Мероприятие приурочено к двум датам: 250-летию Соединенных Штатов и 80-летнему юбилею президента Дональда Трампа, который является давним поклонником ММА и другом главы UFC Даны Уайта.

Ранее российский чемпион UFC Петр Ян объяснил, почему не подрался в Белом доме.