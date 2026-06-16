Американист Блохин: в ЕС опасаются, что судьба Украины будет решена без них

В Европейском союзе (ЕС) встревожены предстоящим визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву, поскольку опасаются, что судьба Украины будет решена в ходе двустороннего диалога РФ и Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал политолог-американист Константин Блохин.

«Это классическая стратегия европейцев: они боятся, что все решат без них, что они останутся на периферии. Европейцы хотят дисциплинировать Трампа, направить его по пути (экс-президента США Джо) Байдена», — сказал эксперт.

Брюссель, по его словам, выработал некий универсальный взгляд, который подразумевает, что США должны решать вопросы по Украине в рамках единого с Европой подхода.

Помощник президента России Юрий Ушаков 14 июня сообщил, что согласовано проведение очередного визита в Россию спецпредставителей Трампа. По его словам, Уиткофф и Кушнер, которые сейчас плотно занимаются иранским вопросом, в ближайшее время снова приедут в Москву.

16 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в своем аккаунте в соцсети X, что ЕС и Еврокомиссия (ЕК) пытаются сорвать мирные переговоры по Украине.

Ранее Лавров раскрыл, в чем Европа пытается убедить Трампа.