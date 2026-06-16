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Политика

В МИД высказались о желании Зеленского «заставить» Путина участвовать в переговорах

Посол Мирошник назвал игрой на публику слова Зеленского о Путине и переговорах
Евгений Одиноков/РИА Новости

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россию нужно «заставить» сесть за стол переговоров по Украине, является игрой на публику перед европейскими хозяевами Киева. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Переговорный процесс — это когда две стороны хотят достижения результата. Как правило, это компромиссный результат, который должен устраивать на системной основе обе стороны. Попытки со стороны Зеленского делать такого рода выпады – это игры на публику перед глазами его европейских хозяев, попытки радикально высказываться в российскую сторону, что реально не имеет ничего общего со стремлением к урегулированию», — подчеркнул он.

Зеленский 16 июня заявил, что страны «Большой семерки» не увидели готовности России к остановке конфликта на Украине.

«Все считают, что в любом случае нужно остановить войну. Все считают, что не видят желания со стороны России. Прежде всего, [президент России Владимир] Путин не хочет заканчивать, но нужно заставить его», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины.

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