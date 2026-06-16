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Политика

Каллас предрекли отставку в ближайшее время

Депутат Колесник: Каллас покинет пост главы евродипломатии в ближайший год
Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас может лишиться должности в срок от шести месяцев до полутора лет. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.

Он обратил внимание, что политики ведущих европейских стран недовольны деятельностью Каллас.

«Она уйдет в ближайшее время, поскольку вызывает недовольство у руководителей стран ЕС, в том числе Франции и Германии. Более того, Каллас висит на соплях в своей же стране», — сказал Колесник.

Накануне издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что на встрече стран Евросоюза в Люксембурге поднимут вопрос неэффективной работы дипломатической службы ЕС, а также положение ее руководителя в связи с этим. Тема не войдет в официальную повестку встречи, но будет обсуждаться в кулуарах.

Ранее СМИ рассказали о соперничестве между фон дер Ляйен и Каллас в духе «Игры престолов».

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