СМИ рассказали о соперничестве между фон дер Ляйен и Каллас в духе «Игры престолов»

El Pais: в Брюсселе усиливается соперничество между фон дер Ляйен и Каллас

В Евросоюзе усиливается критика в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным издания, некоторые дипломаты иронично отмечают, что «институты ЕС все больше похожи на «Игру престолов», а в Брюсселе разгорается борьба за контроль над внешнеполитическим курсом Евросоюза.

«В этой войне соперничество между фон дер Ляйен и Каей Каллас стало более жестким», — отмечается в публикации.

Источники говорят, что в ЕС растет недовольство работой Каллас, которую обвиняют в зацикленности на России и недостаточную вовлеченность в ситуацию на Ближнем Востоке.

При этом часть европейских чиновников выражает недовольство и действиями Урсулы фон дер Ляйен, обвиняя ее в «ненасытном» стремлении расширять влияние на внешнюю политику ЕС.

До этого евродипломаты рассказали Euronews, что Каллас рискует лишиться поддержки в европейских кругах. Отмечается, что глава дипломатии ЕС ведет себя так, словно все еще является представителем Эстонии, а не целого Евросоюза, потому что делает заявления, которые выходят за рамки консенсуса европейских стран, и часто озвучивает собственное мнение, но словно от лица всего объединения.

По данным издания, Каллас могут лишить части полномочий из-за борьбы за влияние в руководстве ЕС. Некоторые дипломаты связывают это с конфликтом с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Каллас захотела разрушать экономику России «по кирпичику».