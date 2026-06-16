В Госдуме объяснили отказ Зеленского ехать в Москву на переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от визита в Москву для проведения мирных переговоров из-за страха за свое политическое будущее. Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Он боится. Трусливый человек прикрывается спинами украинцев. Его не в первый раз приглашают договориться о каком-то мирном начинании. Но он просто боится», — сказал Колесник.

Депутат допустил, что Зеленский никогда не согласится на мирные переговоры. В связи с этим он «никуда ехать не хочет» и ставит неприемлемые для Москвы условия. В этом нет ничего, кроме «простой человеческой трусости», сказал парламентарий.

До этого Владимир Зеленский отказался встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве для урегулирования конфликта.

Зеленский заявил, что «Украина не играет в эти игры». По его словам, переговоры могут состояться в любой нейтральной стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию или страну на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский захотел «заставить» Путина участвовать в переговорах.