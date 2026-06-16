Макрон сообщил, что провел сложный разговор с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон провел сложный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, встречая его во Франции, трансляцию вел телеканал BFMTV.

«Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом», — сказал он.

Накануне президенты США, Франции и Украины прибыли на встречу лидеров стран «Большой семерки» (G7) во французский Эвиан-ле-Бен. На этом саммите, как сообщали СМИ, западные союзники США вместе с Зеленским попытаются убедить Трампа изменить свой подход к российско-украинскому конфликту и присоединиться к европейцам в давлении на Москву и оказании военной помощи Киеву.

По итогам вчерашней встречи Зеленский поблагодарил лидеров стран-членов G7 за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру» и обозначил приоритеты для украинской стороны.

Ранее Трамп заявил, что России следует заключить сделку по Украине.