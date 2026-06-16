В России назвали провокационными военные учения Армении вместе с США

Военные учения Eagle Partner — 2026 в Армении, в которых примут участие в том числе США и Франция, являются попыткой официального Еревана еще раз продемонстрировать свою ориентацию на Запад. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Сейчас в Армении сложилась непростая ситуация, потому что стране грозит парламентский кризис. Несмотря на то, что партия [премьера Никола] Пашиняна набрала наибольшее количество голосов и может сформировать правительство, остальные партии оппозиционные в совокупности не дают им ему большинство в парламенте. Это будет, естественно, причиной серьезнейших разборок в политике. На фоне этого появление американских или французских военных [в Армении] – попытка Пашиняна и его команды закрепить ситуацию, которую он развивал последнее время — демонстрацию ориентации на Запад», — сказал аналитик.

По мнению Коновалова, на фоне политико-экономической ориентации властей Армении на Запад военные учения Eagle Partner носят провокационный характер по отношению к России.

Армения, США, Франция и Греция проведут совместные военные учения Eagle Partner-2026 («Орел-партнер-2026») на территории Армении.

По информации МО Армении, учения пройдут с 17 по 25 июня в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. В них будут задействованы военнослужащие из пяти стран: миротворческая бригада вооруженных сил Армении — 250 человек, Сухопутные войска США в Европе и Африке вместе с Национальной гвардией Канзаса — 58 участников, а также вооруженные силы Франции (24 человека) и Греции (11 человек).

Ранее стало известно о старых связях Пашиняна с посольством США.