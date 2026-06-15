В Армении пройдут совместные с США, Францией и Грецией учения

Армения, США, Франция и Греция проведут совместные военные учения Eagle Partner-2026 («Орел-партнер-2026») на территории Армении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики в Telegram-канале.

По информации ведомства, учения пройдут с 17 по 25 июня в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. В них будут задействованы военнослужащие из пяти стран: миротворческая бригада вооруженных сил Армении — 250 человек, Сухопутные войска США в Европе и Африке вместе с Национальной гвардией Канзаса — 58 участников, а также вооруженные силы Франции (24 человека) и Греции (11 человек).

В ходе маневров пройдут тренировки по планированию и выполнению миротворческих задач. Целью учений является повышение совместимости подразделений в международных миссиях, обмен опытом в управлении и тактической связью, а также укрепление готовности армянского миротворческого контингента. Как отметили в Минобороны Армении, подобные совместные учения в странах-партнерах проводятся регулярно для подготовки к миротворческим операциям.

В конце мая государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам. По словам госсекретаря, меморандум будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного процветания США и Армении.

Ранее стало известно о старых связях Пашиняна с посольством США.