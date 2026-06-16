В Германии допустили переговоры России и Украины летом 2026 года

Вадефуль: переговоры Украины с РФ при участии ЕС могут начаться этим летом

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что новые переговоры Украины с Россией при участии европейских стран могут начаться этим летом. Об этом сообщает Reuters.

Дипломат отметил, что сейчас ни Украина, ни Россия не имеют решающего военного преимущества.

«Сейчас есть шанс, я думаю, начать переговоры этим летом», — сказал Вадефуль.

Говоря о президенте России Владимире Путине, министр добавил, что, возможно, сейчас российский лидер серьезно рассматривает этот вопрос.

16 июня президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 заявил, что тема Ирана теперь уходит «на второй план» и он будет сосредоточен на урегулировании украинского конфликта.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом предупредил, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее Зеленский заявил, что предложил Путину встретиться на саммите G7.