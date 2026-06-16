ЛДПР предлагает начислять волонтерам СВО дополнительные пенсионные баллы

ЛДПР предлагает начислять до двух дополнительных пенсионных баллов в год за подтвержденную волонтерскую деятельность в поддержку участников СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил член Высшего совета ЛДПР, председатель общероссийского общественного движения «Блок Жириновского» Александр Курдюмов по итогам Круглого стола «Правовой статус волонтеров СВО: признание, защита и социальные гарантии» в Госдуме.



«ЛДПР предлагает начислять волонтерам СВО до двух дополнительных пенсионных баллов в год. По мнению партии, такая мера должна распространяться на всех граждан, которые на добровольной основе помогают участникам специальной военной операции», — подчеркнул он.



По словам Курдюмова, речь идет не только о тех, кто сопровождает гуманитарные грузы и работает в новых регионах, но и о тысячах людей по всей стране, которые собирают помощь, плетут маскировочные сети, шьют необходимое снаряжение, помогают госпиталям, семьям военнослужащих и участвуют в других добровольческих проектах.



«ЛДПР предлагает предусмотреть возможность начисления до двух дополнительных пенсионных баллов в год за подтвержденную волонтерскую деятельность в поддержку участников СВО», — сказал Курдюмов.



Конкретные критерии, в том числе необходимый объем такой добровольческой работы, должно определить правительство.



В ЛДПР считают, что добровольческая помощь фронту должна получать государственное признание и находить отражение в системе пенсионного обеспечения, подчеркнул председатель «Блока Жириновского».



«Кроме того, ЛДПР предлагает закрепить отдельный статус волонтера СВО, развивать систему социальной защиты добровольцев, предусмотреть страхование их жизни и здоровья при выполнении гуманитарных миссий, а также расширить иные меры государственной поддержки. Сегодня помощь фронту стала по-настоящему народным делом. Этот вклад заслуживает не только слов благодарности, но и конкретных решений со стороны государства», — подытожил Курдюмов.



До этого в Ростове-на-Дону представители Народного фронта в преддверии празднования Дня России передали участникам спецоперации на передовой 50 квадроциклов и 30 автомобилей УАЗ-452. Машины обшиты противоосколочными одеялами для обеспечения безопасности водителей и пассажиров в условиях повышенной угрозы атаки беспилотников, сообщили в организации.







Ранее Мишустин потребовал от главы Соцфонда реального отчета о помощи бойцам СВО.

