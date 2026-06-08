Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Народный фронт передал военным партию транспорта в преддверии Дня России

Народный фронт передал бойцам СВО 50 квадроциклов и 30 УАЗ-452
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Ростове-на-Дону представители Народного фронта в преддверии празднования Дня России передали участникам спецоперации на передовой 50 квадроциклов и 30 автомобилей УАЗ-452. Машины обшиты противоосколочными одеялами для обеспечения безопасности водителей и пассажиров в условиях повышенной угрозы атаки беспилотников, сообщили в организации.

«Парни идут вперед, несмотря на сложности, на все более совершенствующиеся беспилотные системы противника, непрекращающиеся теракты в отношении гражданских жителей. Обещаем вам, что будем делать все возможное и невозможное, чтобы вам помогать. За нами миллионы наших граждан. Возвращайтесь, пожалуйста, домой здоровыми, к своим семьям с победой», — обратился к бойцам глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Представитель Народных полков Ксения Левинцева отметила, что в поддержке фронта участвуют и взрослые, и дети — готовят, шьют, плетут маскировочные сети.
Отмечается, что поставки техники при поддержке Народного фронта ведутся уже третий год, за это время бойцы получили более семи тыс. транспортных средств.

«На бронированных машинах сейчас тяжело добираться. А квадроцикл — малогабаритная, проходимая и малозаметная техника. Ребята на фронте используют их очень активно. Мы очень благодарны Народному фронту за такую помощь», — рассказал заместитель командира 163-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии, Герой России, майор Роман Аполков.

Присутствующие на церемонии дети участников Народных полков вручили военным подарки — письма, рисунки, сувениры и игрушки.

Отмечается, что среди военных, принимавших технику, был потомок водружавшего знамя над Рейхстагом Абдулхакима Исмаилова — Ислам Батырбеков.
«На СВО я с самого начала, и продолжу идти до самого конца», — поделился он.

Ранее сообщалось, что под девизом «Все для Победы!» Народный фронт с 2022 года помогает бойцам в зоне СВО и мирным жителям исторических и приграничных регионов.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!