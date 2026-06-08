Народный фронт передал военным партию транспорта в преддверии Дня России

В Ростове-на-Дону представители Народного фронта в преддверии празднования Дня России передали участникам спецоперации на передовой 50 квадроциклов и 30 автомобилей УАЗ-452. Машины обшиты противоосколочными одеялами для обеспечения безопасности водителей и пассажиров в условиях повышенной угрозы атаки беспилотников, сообщили в организации.

«Парни идут вперед, несмотря на сложности, на все более совершенствующиеся беспилотные системы противника, непрекращающиеся теракты в отношении гражданских жителей. Обещаем вам, что будем делать все возможное и невозможное, чтобы вам помогать. За нами миллионы наших граждан. Возвращайтесь, пожалуйста, домой здоровыми, к своим семьям с победой», — обратился к бойцам глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Представитель Народных полков Ксения Левинцева отметила, что в поддержке фронта участвуют и взрослые, и дети — готовят, шьют, плетут маскировочные сети.

Отмечается, что поставки техники при поддержке Народного фронта ведутся уже третий год, за это время бойцы получили более семи тыс. транспортных средств.

«На бронированных машинах сейчас тяжело добираться. А квадроцикл — малогабаритная, проходимая и малозаметная техника. Ребята на фронте используют их очень активно. Мы очень благодарны Народному фронту за такую помощь», — рассказал заместитель командира 163-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии, Герой России, майор Роман Аполков.

Присутствующие на церемонии дети участников Народных полков вручили военным подарки — письма, рисунки, сувениры и игрушки.

Отмечается, что среди военных, принимавших технику, был потомок водружавшего знамя над Рейхстагом Абдулхакима Исмаилова — Ислам Батырбеков.

«На СВО я с самого начала, и продолжу идти до самого конца», — поделился он.

Ранее сообщалось, что под девизом «Все для Победы!» Народный фронт с 2022 года помогает бойцам в зоне СВО и мирным жителям исторических и приграничных регионов.