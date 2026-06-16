В Приднестровье инициировали продление режима ЧП

Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) намерен продлить режим чрезвычайного экономического положения до 17 июля из-за кризиса, связанного с сокращением поставок газа. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Особый правовой режим позволяет органам власти быть оперативными и без длительных законодательных процедур реагировать на изменение ситуации с энергоресурсами», — говорится в заявлении.

Аналогичные ограничения вводились в марте.

Чрезвычайное экономическое положение объявляли в Приднестровье и в декабре 2024 года. Одной из причин послужил отказ Украины продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в европейские страны. Договор прекратил действовать 1 января 2025 года.

Ранее бывший президент Молдавии обвинил Санду в блэкауте.