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Политика

В Приднестровье инициировали продление режима ЧП

Парламент Приднестровья намерен продлить режим ЧП в экономике до 17 июля
Артем Кулекин/РИА Новости

Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) намерен продлить режим чрезвычайного экономического положения до 17 июля из-за кризиса, связанного с сокращением поставок газа. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Особый правовой режим позволяет органам власти быть оперативными и без длительных законодательных процедур реагировать на изменение ситуации с энергоресурсами», — говорится в заявлении.

Аналогичные ограничения вводились в марте.

Чрезвычайное экономическое положение объявляли в Приднестровье и в декабре 2024 года. Одной из причин послужил отказ Украины продлевать срок действия соглашения с РФ о транзите российского газа в европейские страны. Договор прекратил действовать 1 января 2025 года.

Ранее бывший президент Молдавии обвинил Санду в блэкауте.

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