Лавров рассказал главе МИД Турции об отношении России к санкциям

Российская Федерация выступает за строгое соблюдение норм международного права и Устава ООН в сфере применения санкций в торговле и экономике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.
Лавров подчеркнул, что Москва «против любого волюнтаризма в сфере санкций».
Турецкий министр находится находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
До этого стало известно, что Канада внесла в санкционные списки против Российской Федерации 7 физлиц и 34 юрлица. В этот же день Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции.
15 июня Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций.
Ранее Лавров заявил о безграничности агрессивной политики Запада.