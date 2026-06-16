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Политика

Лавров рассказал главе МИД Турции об отношении России к санкциям

Лавров: РФ против любого волюнтаризма в сфере санкций и за международное право
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация выступает за строгое соблюдение норм международного права и Устава ООН в сфере применения санкций в торговле и экономике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что Москва «против любого волюнтаризма в сфере санкций».

Турецкий министр находится находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.

До этого стало известно, что Канада внесла в санкционные списки против Российской Федерации 7 физлиц и 34 юрлица. В этот же день Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 43 позиции.

15 июня Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций.

Ранее Лавров заявил о безграничности агрессивной политики Запада.

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