Лавров заявил о безграничности агрессивной политики Запада

Агрессивная политика коллективного Запада не знает никаких границ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.

Дипломат прокомментировал ситуацию в ходе заседания комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«Никаких границ применение этой агрессивной политики Запада не знает. В ход идут и незаконные санкции, беспрецедентные, которые подрывают все прежние постулаты западного мира, заключавшиеся в свободной торговле, рыночных силах, неприкосновенности собственности и многом другом», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он обратил внимание, что Запад также пытается достичь своих целей прямым силовым вмешательством.

В конце апреля министр обороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совещании глав военных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшемся в столице Киргизии. Тогда он обвинил Соединенные Штаты и коллективный Запад в разрушении основ мировой архитектуры безопасности. Как отметил чиновник, агрессивный курс Вашингтона и его союзников обостряет геополитические противоречия и подрывает стратегическую стабильность.

Ранее в РФ сообщили, что Запад фактически демонтировал мировую архитектуру безопасности.

 
