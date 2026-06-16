Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме объяснили, почему Европе не сесть за стол переговоров по Украине

Депутат Журова: ЕС на переговорах по Украине может быть лишь группой поддержки  
Geert Vanden Wijngaert/AP

Европа может претендовать только на роль «группы поддержки» Киева в рамках переговорного процесса по решению конфликта на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
 
«Европейцы хотят быть участниками [переговорного] процесса. На самом деле участниками процесса могут быть только две стороны — Россия и Украина. Остальные могут быть некими посредниками, и влиять на эти процессы они могут только как группа поддержки», — подчеркнула она.
 
По словам Журовой, чтобы в той или иной форме участвовать в переговорах по Украине с участием России и США Европе необходимо выбрать одного политика, который будет представлять интересы блока в рамках урегулирования украинского конфликта.
 
«Готовы ли эти лидеры стран кому-то из своих коллег передать эту инициативу? Из них каждый хочет войти в историю», — отметила парламентарий.
 
До этого издание Politico написало, что европейские чиновники опасаются попытки Трампа вернуться к мирным переговорам по Украине, так как американский лидер может оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию, направленную на оказание «максимального давления» на Россию и поддержку Украины.

Ранее Макрон заявил о планах убедить Трампа поддерживать Украину и давить на Россию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Главные правила финансового этикета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!