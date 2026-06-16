В Госдуме объяснили, почему Европе не сесть за стол переговоров по Украине

Европа может претендовать только на роль «группы поддержки» Киева в рамках переговорного процесса по решению конфликта на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.



«Европейцы хотят быть участниками [переговорного] процесса. На самом деле участниками процесса могут быть только две стороны — Россия и Украина. Остальные могут быть некими посредниками, и влиять на эти процессы они могут только как группа поддержки», — подчеркнула она.



По словам Журовой, чтобы в той или иной форме участвовать в переговорах по Украине с участием России и США Европе необходимо выбрать одного политика, который будет представлять интересы блока в рамках урегулирования украинского конфликта.



«Готовы ли эти лидеры стран кому-то из своих коллег передать эту инициативу? Из них каждый хочет войти в историю», — отметила парламентарий.



До этого издание Politico написало, что европейские чиновники опасаются попытки Трампа вернуться к мирным переговорам по Украине, так как американский лидер может оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию, направленную на оказание «максимального давления» на Россию и поддержку Украины.

Ранее Макрон заявил о планах убедить Трампа поддерживать Украину и давить на Россию.