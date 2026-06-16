Американский журнал объяснил, почему США на самом деле не победили Иран

США не достигли в Иране ни одной из поставленных целей и рекордно быстро проиграли этому противнику — посредственному в военном отношении, но чрезвычайно опасному. Такую оценку ситуации дал американский журнал The Atlantic.

В статье говорится, что Америка вышла из конфликта ослабленной, потратив значительные запасы оружия, а ее граждане расплачиваются за войну на автозаправках, где резко выросли цены на бензин.

Автор материала отмечает, что США не удалось решить главную задачу — добиться смены власти в Иране: Тегеран понес ущерб, но Корпус стражей исламской революции (КСИР) сохранил контроль над страной, а значит, несмотря на условия мирной сделки, угроза повторной блокировки Ормузского пролива сохранится и впредь.

Иран сохранит арсенал беспилотников и ракет, сможет продолжать спонсирование своих прокси-сил в Ираке и Сирии, а вдобавок получит смягчение санкций и разморозку зарубежных активов, говорится в статье.

Детали мирной сделки пока официально не подтверждены, но автор материала указывает, что по ее условиям Иран получит около $12 млрд авансом, еще $12 млрд в течение 60 дней и $300 млрд на восстановление. Вашингтон настаивает, чтобы эти выплаты зависели от результатов реализации соглашения — а это, по оценке Николса, «лишь порождает неопределенность».

В статье говорится, что президент США пытается представить сделку с Ираном как свою победу, поскольку ему якобы удалось предотвратить создание ядерного оружия в этой стране. Автор материала называет это утверждение нелепым, напоминая, что Тегеран еще 10 лет назад в рамках СВПД обязался не создавать ядерный арсенал и на момент начала нынешней войны был далек от создания атомной бомбы.

Ранее в Иране объявили о своей победе над США.