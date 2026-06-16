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Политика

Европарламент начал расследование против евродепутата из-за поездки на ПМЭФ

Депутат Картайзер узнал о расследовании ЕП в отношении него после посещения ПМЭФ
Yves Herman/Reuters

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что узнал из СМИ о расследовании, которое началось против него в Европарламенте (ЕП), из-за поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

До этого издание Politico сообщило, что председатель ЕП Роберта Метсола обратилась в надзорный орган с письмом, в котором призвала инициировать расследование в связи с поездкой Картайзера в Россию и его участием в подписании совместной декларации представителей ЕП и Госдумы.

Комментируя ситуацию, Картайзер выразил недоумение тем, что не был официально уведомлен о письме.

По его словам, журналисты начали обращаться к нему за комментариями еще до того, как он смог ознакомиться с документом. Евродепутат утверждает, что получил текст лишь спустя 12 часов после первого запроса от СМИ, при этом письмо было получено по неофициальному каналу.

8 июня депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что институты Евросоюза целенаправленно навязывают своим гражданам недостоверные стереотипы о России. По ее словам, европейцам транслируют искаженную картину реальности с целью оправдать агрессивную внешнюю политику государств — членов ЕС. Шошоакэ добавила, что визит на такие площадки, как ПМЭФ, позволяет европейцам увидеть реальное положение дел в России и разрушить пропагандистские мифы, транслируемые западными СМИ.

Ранее американская журналистка уличила западные СМИ во лжи после визита в Москву.

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