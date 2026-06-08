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Политика

Евродепутат после визита в РФ раскрыла ложь руководства ЕС

Евродепутат Шошоакэ: ЕС навязывает обществу ложные стереотипы о России
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Институты Евросоюза целенаправленно навязывают своим гражданам недостоверные стереотипы о России. Об этом заявила депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ в интервью РИА Новости .

«Официальный Брюссель и ЕС навязывают нашему обществу абсолютно ложные штампы о России», — сказала она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам евродепутата, европейцам транслируют искаженную картину реальности с целью оправдать агрессивную внешнюю политику государств — членов ЕС. Шошоакэ добавила, что визит на такие площадки, как ПМЭФ, позволяет европейцам увидеть реальное положение дел в России и разрушить пропагандистские мифы, транслируемые западными СМИ.

В этом же интервью Диана Шошоакэ заявила, что современная Россия кардинально отличается от Советского Союза. Она отметила, что Россия стала государством с развитой экономикой и обществом, а также современной инфраструктурой. Шошоакэ отметила, что страна смотрит в будущее и не живет прошлым. В связи с этим евродепутат призвала западных политиков перестать оценивать Москву через призму устаревших исторических стереотипов эпохи холодной войны.

Ранее американская журналистка уличила западные СМИ во лжи после визита в Москву.

 
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