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Политика

Путин встретился с главой Северной Осетии

Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло
Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент России Владимир Путин встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. На встрече обсуждались социально-экономическое развитие республики, а также поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает пресс-служба Кремля.

В 2026 году у Меняйло истекает срок полномочий главы Северной Осетии. В ходе единого дня голосования в сентябре в местном парламенте состоится голосование по назначению руководителя республики.

По словам пресс-секретаря президента 16 июня, Путин работает в Кремле. Сегодня «идут спокойные двусторонние встречи – целая череда», а также внутренние совещания, добавил представитель Кремля. Кроме того, по словам Пескова, президент РФ во вторник также продолжает готовиться к саммиту Россия-АСЕАН, на полях которого проведет марафон двусторонних встреч.

Накануне Путин принял в Кремле министра транспорта Андрея Никитина. В ходе встречи глава Минтранса рассказал о наиболее перспективных направлениях дальнейшего развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в России.

Ранее Ушаков раскрыл детали поздравления Путина Си Цзиньпину.

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