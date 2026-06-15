Ушаков раскрыл детали поздравления Путина Си Цзиньпину

Помощник президента России Юрий Ушаков во время брифинга заявил, что между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином сложились по-настоящему товарищеские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии.

Он сообщил, что по случаю дня рождения китайского лидера Путин направил ему теплое дружеское поздравление. По словам помощника президента, текст поздравления уже был распространен через СМИ и получил положительные отклики.

«Отмечу то, что между лидерами наших стран сложились по настоящему товарищеские отношения, они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие, их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что позиции Москвы и Пекина совпадают по ключевым вопросам международной повестки, а оба руководителя последовательно выступают за развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

По словам представителя Кремля, укрепление российско-китайских связей во многом стало результатом личных усилий Путина и Си Цзиньпина. Именно в таком духе, как отметил Ушаков, прошел майский визит российского президента в Пекин. В ходе переговоров лидеры подробно обсудили двусторонние отношения и приняли ряд принципиальных решений, ориентированных на долгосрочную перспективу.

Помощник президента также заявил, что эта встреча подтвердила совместную стабилизирующую роль России и Китая на международной арене, а также важность их усилий по формированию справедливого многополярного миропорядка. Ушаков сообщил, что в тот же день планирует встретиться с послом КНР в России Чжаном Ханьхуэем для обсуждения реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Кроме того, он отметил, что Путин просил отдельно подчеркнуть достижения Китая под руководством Си Цзиньпина в экономической, научно-технической и других сферах. Российский лидер пожелал председателю КНР дальнейших успехов в государственной деятельности на благо китайского народа, а также здоровья и счастья.

Ранее Путин поздравил «дорогого друга» Си Цзиньпина с днем рождения.