В Кремле раскрыли детали встречи Путина и главы Минтранса

Глава Минтранса Никитин на встрече с Путиным назвал новые маршруты для ВСМ

Министр транспорта Андрей Никитин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал наиболее перспективные направления для дальнейшего развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

По словам главы Минтранса, самым эффективным проектом после уже реализуемых инициатив является маршрут Москва — Нижний Новгород — Казань. Он отметил, что это направление обеспечивает максимальный экономический эффект и наибольший прирост для экономики.

Никитин также сообщил, что вторым по значимости проектом считает международную высокоскоростную магистраль Москва — Минск. По его словам, именно эти направления являются наиболее интересными с точки зрения дальнейшего развития сети ВСМ, после чего могут рассматриваться и другие проекты.

В ответ Путин напомнил, что вопрос строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском неоднократно обсуждался с президентом Белоруссии Александр Лукашенко. Российский лидер отметил, что белорусская сторона поддерживает этот проект, поэтому каких-либо административных сложностей при его реализации возникнуть не должно.

Ранее стало известно о строительстве самого длинного подземного автомобильного туннеля в стране.