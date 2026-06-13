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Политика

В ЕС растет недовольство по поводу заявлений Каллас

РИА: евродипломаты заявили, что Каллас делает все, чтобы лишиться поддержки в ЕС
Vladislav Culiomza/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас делает многое для того, чтобы лишиться поддержки в европейских кругах. Об этом телеканалу Euronews рассказали евродипломаты, передает РИА Новости.

«Она действительно делает многое, чтобы лишиться поддержки. <...> Она не очень хороша в налаживании альянсов в Совете», — заявил один из собеседников канала.

По словам источников, в ЕС усилилось недовольство Каллас. Отмечается, что глава дипломатии ЕС ведет себя так, словно все еще является представителем Эстонии, а не целого Евросоюза, потому что делает заявления, которые выходят за рамки консенсуса европейских стран, и часто озвучивает собственное мнение, но словно от лица всего объединения.

До этого о критике в ЕС работы Каллас заявил кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, крупные члены Евросоюза считают Каллас некомпетентной и упрекают в нежелании иметь гибкую позицию в вопросе украинского конфликта.

Тем временем газета Financial Times узнала, что в ЕС обдумывают полную реорганизацию дипломатической службы блока из-за ее нынешней неэффективности, а также недовольства работой Каллас.

Ранее в Финляндии восторженно отозвались на сообщения о возможной отставке Каллас.

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