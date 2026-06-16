Посол высмеял идею в Европе закрыть пляжи для россиян

Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен об идее Стокгольма и Хельсинки не пускать россиян на европейские пляжи является «тупой шуткой». Россияне не собираются ехать на пляжи Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России, дипломат Константин Долгов.



«Они как будут отличать российских граждан — по цвету купальников и плавок? <...> Тупая шутка. Шведам и финнам про пляжи можно только мечтать, потому что у них пляжей нет. Что касается российских граждан, я думаю, что подавляющее большинство российских граждан на пляжи, о которых говорят финны и шведы, не собираются», — подчеркнул дипломат.



Долгов заметил, что озвучившая такую идею Валтонен не спросила у Греции, Испании и Италии, хотят ли они запрещать россиянам посещать их пляжи. По мнению посла, инициатива Швеции и Финляндии говорит об отсутствии идей для санкций против России, которые дополнительно могли бы быть введены против России.



Хельсинки и Стокгольм выступают за ужесточение правил выдачи шенгенских виз гражданам России.



По словам Валтонен, в связи с началом летнего сезона тысячи тысячи российских туристов направляются на пляжи стран Европейского союза. В связи с этим, по словам Валтонен, нельзя «позволить российским туристам наслаждаться свободами и развлечениями европейской жизни».

Ранее россиянам назвали последнюю страну-лазейку для получения шенгенской визы.