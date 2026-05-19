Россиянам назвали последнюю страну-лазейку для получения шенгенской визы

Венгрия продолжает активно оформлять шенгенские визы жителям Свердловской области, оставшись для них фактически единственной лазейкой в Европу на фоне массовых отказов со стороны других стран ЕС. Об этом глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил региональному изданию URA.RU.

По словам эксперта, сложности с получением туристических виз в страны Шенгенской зоны в 2026 году приобрели массовый характер, однако генконсульство Венгрии в Екатеринбурге продолжает работу, и спрос на его услуги существенно возрос — в том числе из-за переориентации российских путешественников с проблемного Ближнего Востока на европейское направление.

Мальцев отметил, что смена правящей партии в Венгрии после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах никак не повлияла на подход к заявкам российских туристов на визы: в этой сфере «традиционно сохраняется хорошее отношение».

На этом фоне венгерское направление набирает популярность среди россиян, тогда как по ряду других стран ЕС туроператоры фиксируют существенное снижение спроса из-за высоких рисков отказа в выдаче визы и логистических сложностей.

Ранее туристов из РФ предупредили о новой проблеме при получении шенгенских виз.

 
