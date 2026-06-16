Песков анонсировал встречу Путина с главой Северной Осетии

Президент России Владимир Путин 16 июня проведет встречу с главой Северной Осетии — Алании Сергеем Меняйло. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, встреча с руководителем республики запланирована в рабочем графике президента.

Накануне Путин принял в Кремле министра транспорта Андрея Никитина. В ходе встречи глава Минтранса рассказал о наиболее перспективных направлениях дальнейшего развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в России.

Никитин сообщил, что наиболее эффективным проектом после уже реализуемых инициатив является маршрут Москва — Нижний Новгород — Казань. По его оценке, это направление способно обеспечить максимальный экономический эффект и наибольший прирост для экономики страны.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время для обсуждения проблемных вопросов. По его словам, между ними есть договоренность, что если «правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов».

Ранее Ушаков раскрыл детали поздравления Путина Си Цзиньпину.