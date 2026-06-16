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Политика

Медведев отметил важность признания судом в Гааге суверенитета РФ в новых границах

Медведев: решение в Гааге по делу о правах на воды Черного моря имеет вес
Екатерина Штукина/РИА Новости

Решение суда в Гааге по делу о правах на воды Черного моря близ Крыма, на Керченский пролив и Азовское море имеет большое значение для будущего. Об этом заявил в мессенджере «Макс» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что международный суд впервые признал суверенитет Российской Федерации в новых границах.

16 июня МИД России сообщил, что Российская Федерация одержала победу над Украиной в Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге. Дело касалось прав на прибрежные зоны Черного моря, прилегающие к Крыму, а также Керченский пролив и Азовское море.

В заявлении ведомства говорится, что попытки Киева оспорить российский суверенитет над Крымским полуостровом и его морскими акваториями потерпели неудачу.

Судебный процесс проводился в рамках Приложения VII к Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году. Арбитражный состав был сформирован из пяти независимых судей, представляющих Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Южную Корею.

Ранее Захарова высказалась о победе России над Украиной по разбирательству в Гааге.

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