Захарова высказалась о победе России над Украиной по разбирательству в Гааге

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавнюю победу страны в международном арбитражном суде в Гааге, касающуюся прав прибрежного государства в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила: «нам обещали «Гаагу» — и мы ее получили».

В понедельник МИД России сообщил о том, что Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение по арбитражному разбирательству, которое длилось десять лет, между Россией и Украиной по вопросам прав прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Россия одержала уверенную победу в данном деле.

Разбирательство проходило в соответствии с процессуальными нормами, предусмотренными Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву, принятой в 1982 году. Арбитражный состав состоял из пяти независимых судей, представляющих Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Южную Корею.

Ранее суд в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста.