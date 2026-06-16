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Политика

Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя Китая Си Цзиньпина с днем рождения
Александр Казаков/РИА Новости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил поздравительное письмо и корзину цветов председателю КНР Си Цзиньпину в честь его дня рождения, как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно информации агентства, поздравление было направлено 15 июня.

«В поздравительном послании товарищ Ким Чен Ын горячо поздравил товарища генерального секретаря Си Цзиньпина с днем рождения», — отмечается в сообщении ЦТАК.

Кроме того, лидер КНДР пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и больших успехов в его работе по развитию социалистического строительства в Китае.

На ленте, обвивающей корзину цветов, была написана надпись: «С наилучшими пожеланиями товарищу генеральному секретарю Си Цзиньпину в день его рождения».

Поздравления и корзина были официально переданы чрезвычайным и полномочным послом КНДР в Китае ответственному представителю международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая, говорится в сообщении ЦТАК.

Ранее Путин поздравил «дорогого друга» Си Цзиньпина с днем рождения.

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