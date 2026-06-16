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Политика

В Европе назвали ЕС участником украинского конфликта

Евродепутат фон дер Шуленбург назвал ЕС участником украинского конфликта
Global Look Press

Депутат Европарламента от немецкой партии BSW (ранее — «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость») Михаэль фон дер Шуленбург высказал мнение, что Европейский союз, будучи вовлеченным в украинский конфликт, не способен выступать в роли миротворца. Свое мнениеон выссказал в интервью ТАСС.

»ЕС в роли посредника – это исключено. Они являются стороной в конфликте. Я бы сказал, что ЕС – это участник войны», – заявил фон дер Шуленбург, отвечая на вопрос о потенциальной посреднической миссии Евросоюза.

По его словам, причина, по которой Германия и другие страны ЕС открыто не признаются воюющими сторонами, кроется в наличии ядерного оружия, что является элементом сдерживания.

«Иначе уже давно бы говорили: Германия поставляет вооружение, делится разведданными, помогает в применении определенных видов оружия. Следовательно, они давно уже вовлечены в конфликт», – добавил политик.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что статус ЕС как участника конфликта на стороне Киева закрывает для него возможность выступать в качестве посредника при обсуждении мирных инициатив между Россией и Украиной.

Ранее евродепутаты от партии Вагенкнехт призывали к новому диалогу с Россией вместо дальнейшей эскалации.

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