Глава МИД Польши объяснил, почему Евросоюз не может быть посредником по Украине

Евросоюз не может выступать посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку сам участвует в конфликте на стороне Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции по окончании заседания глав МИД Совета государств Балтийского моря, сообщает TVP Info.

«Я считаю, что Евросоюз не может быть посредником, поскольку мы являемся его [конфликта] стороной — мы на стороне Украины, а не между Украиной и Россией», — сказал он.

Также Сикорский поддержал мнение главы евродипломатии Каи Каллас, которая ранее заявила о преждевременности разговоров по поводу назначения представителя ЕС в переговорах с Россией.

Накануне Каллас выступила против участия ЕС в качестве посредника на возможных переговорах России и Украины, заявив, что союз «явно на стороне Украины» и не может считаться нейтральной стороной. По ее словам, Брюссель намерен продвигать на возможных переговорах с Россией ряд принципиальных требований. Среди них — отказ признавать новые российские регионы, сокращение Вооруженных сил РФ, выплаты «компенсаций» Украине и сотрудничество Москвы с Международным уголовным судом (МУС).

Ранее в Кремле исключили ЕС как посредника в переговорах между Россией и Украиной.