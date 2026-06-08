Евродепутаты от партии Вагенкнехт призвали к новым форматам диалога России и ЕС

Евродепутаты Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) призвали к новым форматам диалога между Россией и Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Мы считаем крайне необходимым создать новые форматы общественного диалога с Россией вместо того, чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая наносит ущерб прежде всего ЕС и Германии», — говорится в заявлении парламентариев.

Депутаты добавили, что движение Евросоюза к войне вызывает серьезную озабоченность. По словам Фирмениха и Шуленбурга, в подобной ситуации следует срочно предлагать инициативы по деэскалации.

Накануне газета Bild сообщила, что Фирмених и Шуленбург вновь отправились в Москву. Евродепутаты планировали встретиться с представителями администрации президента России Владимира Путина, Государственной думы и гражданского общества. Парламентарии хотели продолжить переговоры, начатые во время их прошлогоднего визита.

Ранее президент Финляндии рассказал, как европейцы должны вести переговоры с Россией.