Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Евродепутаты из Германии высказались о диалоге между Россией и ЕС

Евродепутаты от партии Вагенкнехт призвали к новым форматам диалога России и ЕС
Сергей Гунеев/РИА Новости

Евродепутаты Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) призвали к новым форматам диалога между Россией и Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

«Мы считаем крайне необходимым создать новые форматы общественного диалога с Россией вместо того, чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая наносит ущерб прежде всего ЕС и Германии», — говорится в заявлении парламентариев.

Депутаты добавили, что движение Евросоюза к войне вызывает серьезную озабоченность. По словам Фирмениха и Шуленбурга, в подобной ситуации следует срочно предлагать инициативы по деэскалации.

Накануне газета Bild сообщила, что Фирмених и Шуленбург вновь отправились в Москву. Евродепутаты планировали встретиться с представителями администрации президента России Владимира Путина, Государственной думы и гражданского общества. Парламентарии хотели продолжить переговоры, начатые во время их прошлогоднего визита.

Ранее президент Финляндии рассказал, как европейцы должны вести переговоры с Россией.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!