Лукашенко: Ватикан и Израиль попросили Путина в 2022 году заключить мир

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в начальный период украинского конфликта представители Ватикана и израильской стороны обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выводе войск из Киева и достижении мирного урегулирования. Об этом он рассказал телеканалу Al Arabiya English.

«Мне известно, что определенные стороны — и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники — говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», – цитирует Лукашенко телеканал.

Он также отметил, что, несмотря на эти ожидания, боевые действия впоследствии продолжились.

По словам Лукашенко, на текущий момент ни одна из сторон конфликта не достигла своих первоначальных целей. Тем не менее, по его утверждению, «Россия постепенно продвигается вперед».

Согласно заявлению президента Белоруссии, именно обещания Киева начать диалог о мире стали причиной, по которой российская армия отошла от Киева весной 2022 года, несмотря на то, что Украина в тот момент находилась на пороге полного военного провала.

Ранее Лукашенко заявлял, что конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году.