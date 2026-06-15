Лукашенко рассказал, что заставило Путина отвести войска из Киева в 2022 году

Лукашенко: дни Украины весной 2022 года были сочтены, но Путин отвел войска

Весной 2022 года Украина находилась на грани полного разгрома, однако российские войска были выведены из-под Киева под обещания украинской стороны начать мирные переговоры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya, передает БелТА.

«По ходу боевых действий не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве», — сказал президент.

Однако, как утверждает Лукашенко, определенные политические круги обратились к Владимиру Путину с просьбой остановить наступление, отвести части от столицы Украины и заключить мирное соглашение.

«Путин согласился и вывел передовые подразделения из Киева. До этого момента все понимали, что дни Украины сочтены», — отметил белорусский лидер.

Он также добавил, что, по его мнению, эти силы «в очередной раз обманули», действуя от имени президента Зеленского и заявляя: «Все, мы идем на мир, мы согласны».

Ранее Лукашенко заявил, что дни ВСУ сочтены, если Россия окружит агломерацию на севере Донбасса.