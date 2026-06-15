Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лукашенко рассказал, что заставило Путина отвести войска из Киева в 2022 году

Лукашенко: дни Украины весной 2022 года были сочтены, но Путин отвел войска
Vasily Fedosenko/Reuters

Весной 2022 года Украина находилась на грани полного разгрома, однако российские войска были выведены из-под Киева под обещания украинской стороны начать мирные переговоры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya, передает БелТА.

«По ходу боевых действий не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве», — сказал президент.

Однако, как утверждает Лукашенко, определенные политические круги обратились к Владимиру Путину с просьбой остановить наступление, отвести части от столицы Украины и заключить мирное соглашение.

«Путин согласился и вывел передовые подразделения из Киева. До этого момента все понимали, что дни Украины сочтены», — отметил белорусский лидер.

Он также добавил, что, по его мнению, эти силы «в очередной раз обманули», действуя от имени президента Зеленского и заявляя: «Все, мы идем на мир, мы согласны».

Ранее Лукашенко заявил, что дни ВСУ сочтены, если Россия окружит агломерацию на севере Донбасса.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!