Стало известно о возможном завершении 30-летней карьеры Нарусовой в парламенте

В сентябре член Совфеда от Тувы Людмила Нарусова может завершить 30-летнюю парламентскую карьеру, пишет «Коммерсантъ».

По словам источников, глава республики Владислав Ховалыг не собирается продлевать полномочия женщины, если переизберется на новый срок. Сенатором он планирует назначить «своего человека», а место в другом регионе для Нарусовой искать не намерены.

Как отмечается в статье, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака попала в Госдуму в 1995 году, когда ее супруг еще был градоначальником. Спустя четыре года Нарусова неудачно пыталась попасть в парламент от округа в родной Брянской области. В 2002 году она впервые получила пост сенатора от парламента Тувы. Позднее она представляла губернатора Брянской области Николая Денина, а в 2016 году снова стала представлять Туву.

Согласно материалу, в Совфеде Нарусова запомнилась критикой закона о митингах, создания института иноагентов, повышения пенсионного возраста и поправок к Конституции. Кроме того, она выступала против уголовного наказания за фейки об армии после начала СВО, запрета пропаганды чайлдфри и ответственности за поиск экстремистского контента.

По мнению политолога Константина Калачева, расставание с Совфедом случится по обоюдному желанию, потому что Нарусова в преклонном возрасте (75 лет. — «Газета.Ru»), она не хочет ни с кем вступать в конфликты, но может высказать свое особое мнение, когда об этом не просили.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на два источника в регионе сообщили, что первый зампред комитета по культуре Госдумы, депутат последних шести созывов Елена Драпеко, известная по роли Лизы Бричкиной в фильме «А зори здесь тихие», вероятнее всего, не будет выдвигаться на выборах в нижнюю палату от Санкт-Петербурга. С большой степенью вероятности заслуженная артистка РСФСР вообще не будет баллотироваться.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, куда пропала Набиуллина.