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Политика

«На танке заехать»: в Госдуме раскрыли реакцию бойцов СВО на запрет на въезд в ЕС

Депутат Журавлев: бойцов СВО не расстроит запрет на въезд в ЕС
РИА Новости

Бойцы специальной военной операции (СВО) не расстроятся из-за возможного запрета на въезд на территорию Европейского союза (ЕС). Об этом изданию «Подъем» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Только вот мы не слишком расстроимся — у меня нет ни одного знакомого бойца СВО, который бы стремился изо всех сил посетить Европу. Разве что — на танке туда заехать, как делали наши предки в Великую Отечественную», — сказал депутат.

Журавлев отметил, что в Минобороны России действует ведомственный запрет на поездки в недружественные страны. При этом парламентарий допустил, что в будущем ЕС может ограничить выдачу шенгенских виз для всех россиян.

Утром 15 июня глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия предлагает поименно включить участников спецоперации в черный список ЕС, после чего они не смогут въехать на территорию объединения. По ее словам, специалисты допускают возможность реализации подобных мер.

Ранее в Совфеде высмеяли Каю Каллас после слов о санкциях для «всех» участников СВО.

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