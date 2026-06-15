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Политика

Трамп прибыл в Женеву накануне саммита G7

Трамп прибыл в Женеву, откуда отправится на саммит G7

Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит «большой семерки» в Женеву в преддверие саммита G7. Об этом сообщает CNN.

В центре внимания лидера Белого дома будет новое соглашение США с Ираном. Трамп вылетел из Вашингтона накануне вечером, сразу после празднования своего дня рождения, в честь которого он устроил турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома — первый в истории профессиональный спортивный бой в президентской резиденции.

Из аэропорта Женевы Трамп направится во Францию, где в этом году проходит саммит «большой семерки».

Позже сегодня запланирована его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, уточняет источник.

52-й саммит «Большой семерки» состоится во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Как заявляла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, главной темой мероприятия станет поддержка Украины.

Ранее Зеленский заявил, что предложил Путину встретиться на саммите G7.

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