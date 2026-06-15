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Политика

В Госдуме рассказали, чего ждут от визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Депутат Чепа: Россия надеется на положительные итоги визита Уиткоффа и Кушнера
Global Look Press

Россия надеется на приближение мира на Украине в преддверии визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву. Любые контакты с США по этому вопросу имеют положительный эффект. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Любая встреча, направленная на решение этого вопроса, уже положительная. Будем надеяться, что и эта встреча будет иметь скорейшее продолжение», — подчеркнул он.

Как отметил Чепа, России хотелось бы рассчитывать на скорейшее подписание мирного договора с Украиной, однако европейские политики вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским стремятся повлиять на позицию Трампа, чтобы тот отказался от договоренностей, достигнутых с президентом Владимиром Путиным в Анкоридже.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что визит в Россию Уиткоффа и Кушнера состоится в обозримом будущем. 

Помощник президента России Юрий Ушаков 14 июня сообщил, что согласовано проведение очередного визита в Россию спецпредставителей американского лидера. По словам Ушакова, Уиткофф и Кушнер, которые сейчас плотно занимаются иранским вопросом, в ближайшее время снова приедут в Москву.

Ранее Песков оценил отношения России и США.

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