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Политика

СМИ сообщили о «неопределенности» из-за участия Зеленского в саммите G7

Politico: приглашение Зеленского на саммит G7 порождает неопределенность
Virginia Mayo/AP

Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» (G7) во Франции порождает неопределенность из-за его отношений с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Politico.

В статье говорится, что главной задачей французских чиновников является предотвращение ухода Трампа с саммита или срыва всего мероприятия.

По информации издания, французский президент Эммануэль Макрон перенес дату саммита, первоначально запланированного на 14 июня, чтобы президент США смог присутствовать на мероприятии, приуроченном к его 80-летию. Французские организаторы также скорректировали список гостей с учетом присутствия Трампа.

«Есть и другие потенциальные точки напряженности. Отказавшись от прежних планов, Макрон пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки». Но, учитывая напряженные отношения между Трампом и украинским лидером, этот шаг порождает неопределенность», — пишет Politico.

По словам европейского дипломата, поговорившего с изданием, с администрацией Трампа всегда есть доля риска, так как там «ни не боятся конфликтов».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что G7 по-прежнему важная платформа. При этом, по его словам, Москва не планирует возвращаться в объединение.

Ранее Трамп высказался о России в G8.

 
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